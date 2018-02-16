Губерниев назвал Воронину принцессой льда

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил радость по поводу третьего места российской конькобежки Натальи Ворониной на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Эта медаль стала восьмой для россиян на Играх.
– Еще одна награда России! Наталья Воронина в коньках! Бронза! 5000 метров! Скороходов всего трое приехало в Корею и такой успех! – отметил Губерниев в своем Инстаграме. – Красотка! Принцесса льда! Молодец!
Ещё одна награда России!!! Наталья Воронина в коньках !!!! Бронза !!! 5000 метров!!! Скороходов всего трое приехало в Корею и такой успех!!! Красотка!!! Принцесса льда!!! Молодец!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #коньки #бронза #успех #олимпиада #игры #корея #пхенчан #неожиданность #сенсация #россия #ура #спорт #жизнь #триумф #олимпийскиеигры #россия #россиявмоемсердце #россиявперёд #россиявеликаястрана
gfotccffdr7ngayq
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:38 16 февраля
miheds
ну уберите его, смотреть противно
19:21 16 февраля
740
Губа это второй Клинцевич... одного уже турнули с экранов...
18:38 16 февраля
П_о_в_а_р
Жги, Димон.))
17:59 16 февраля
Thomas_Boy_
Поднимаю награду за говорящую голову до 200 долларов.
17:20 16 февраля
tiho
Когда уже это ничтожество уберут с экрана?
17:05 16 февраля
LOKO-L68
Напоминает Дзюбу. Тот игрочишка и балабол, этот коментаришко и трепач.
16:55 16 февраля
genry2012
Камри! А он у них достойный! В начальство канала вылез, акции скупил какие-то, после Мутко самый цитируемый...
16:48 16 февраля
камри
Было бы лучше если бы это сделал действительно достойный человек
16:43 16 февраля
genry2012
Не скажут, это секретная информация!
16:42 16 февраля
inachipoch
СЭ, сообщите, пож-ста, сколько раз сегодня пукнул Губерниев?
16:28 16 февраля
ВеликийПашаБуре
Губерниев просто красавец. Ему можно простить все, только за его эмоции и уровень комментария. Посмотрите биатлон и лыжи с его комментариями и те же дисциплины с ортэшниками и парой тимошенко /панкратовым, разница космос.
16:25 16 февраля
genry2012
Мне плевать как Ваш Губерниев кого назвал. Он свинья назвал великого Фуркада. А его самого скотом назвал Павел Ростовцев, да ещё дал по физиономии прилюдно. НЕ сердите людей уберите эту рожу.
16:16 16 февраля