Губерниев назвал Воронину принцессой льда

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил радость по поводу третьего места российской конькобежки Натальи Ворониной на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Эта медаль стала восьмой для россиян на Играх.

– Еще одна награда России! Наталья Воронина в коньках! Бронза! 5000 метров! Скороходов всего трое приехало в Корею и такой успех! – отметил Губерниев в своем Инстаграме. – Красотка! Принцесса льда! Молодец!