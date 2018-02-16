15:50 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Губерниев назвал Воронину принцессой льда

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Комментатор Дмитрий Губерниев выразил радость по поводу третьего места российской конькобежки Натальи Ворониной на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Эта медаль стала восьмой для россиян на Играх.

– Еще одна награда России! Наталья Воронина в коньках! Бронза! 5000 метров! Скороходов всего трое приехало в Корею и такой успех! – отметил Губерниев в своем Инстаграме. – Красотка! Принцесса льда! Молодец!

 

Ещё одна награда России!!! Наталья Воронина в коньках !!!! Бронза !!! 5000 метров!!! Скороходов всего трое приехало в Корею и такой успех!!! Красотка!!! Принцесса льда!!! Молодец!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #коньки #бронза #успех #олимпиада #игры #корея #пхенчан #неожиданность #сенсация #россия #ура #спорт #жизнь #триумф #олимпийскиеигры #россия #россиявмоемсердце #россиявперёд #россиявеликаястрана

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 16, 2018 в 4:34 PST

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

23:38 16 февраля

miheds

ну уберите его, смотреть противно

19:21 16 февраля

740

Губа это второй Клинцевич... одного уже турнули с экранов...

18:38 16 февраля

П_о_в_а_р

Жги, Димон.))

17:59 16 февраля

Thomas_Boy_

Поднимаю награду за говорящую голову до 200 долларов.

17:20 16 февраля

tiho

Когда уже это ничтожество уберут с экрана?

17:05 16 февраля

LOKO-L68

Напоминает Дзюбу. Тот игрочишка и балабол, этот коментаришко и трепач.

16:55 16 февраля

genry2012

Камри! А он у них достойный! В начальство канала вылез, акции скупил какие-то, после Мутко самый цитируемый...

16:48 16 февраля

камри

Было бы лучше если бы это сделал действительно достойный человек

16:43 16 февраля

genry2012

Не скажут, это секретная информация!

16:42 16 февраля

inachipoch

СЭ, сообщите, пож-ста, сколько раз сегодня пукнул Губерниев?

16:28 16 февраля

ВеликийПашаБуре

Губерниев просто красавец. Ему можно простить все, только за его эмоции и уровень комментария. Посмотрите биатлон и лыжи с его комментариями и те же дисциплины с ортэшниками и парой тимошенко /панкратовым, разница космос.

16:25 16 февраля

genry2012

Мне плевать как Ваш Губерниев кого назвал. Он свинья назвал великого Фуркада. А его самого скотом назвал Павел Ростовцев, да ещё дал по физиономии прилюдно. НЕ сердите людей уберите эту рожу.

16:16 16 февраля

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