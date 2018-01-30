03:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Граф не собирается завершать карьеру после отказа от Олимпиады-2018

1

Российская конькобежка Ольга Граф отметила, что собирается продолжить выступления в этом сезоне. Ранее она объявила о добровольном отказе от участия в Олимпиаде-2018.

- Я хочу продолжать тренироваться, - приводит РИА Новости слова Граф. - Если будут альтернативные соревнования, приму в них участие.

Напомним, призер Сочи-2014 Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

Воронина, Голикова и Трофимов поедут на Олимпиаду-2018, несмотря на отказ Граф//
Алексей Кравцов - об отказе Граф: "Мы поддерживаем любое решение спортсмена"//
Граф подтвердила добровольный отказ от Олимпиады-2018//
За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"

 

Опрос

4 золота и 22 медали. На что способна Россия на Олимпиаде-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180130/1131782719.html

1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЛокоМотив

коготки покрась в триколор ,бантики сделай из георгиевских ленточек и громко ори Россия священная наша держава,пусть завидуют нейтралы

09:42