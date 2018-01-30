Граф не собирается завершать карьеру после отказа от Олимпиады-2018

Российская конькобежка Ольга Граф отметила, что собирается продолжить выступления в этом сезоне. Ранее она объявила о добровольном отказе от участия в Олимпиаде-2018.

- Я хочу продолжать тренироваться, - приводит РИА Новости слова Граф. - Если будут альтернативные соревнования, приму в них участие.

Напомним, призер Сочи-2014 Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

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