Граф не собирается завершать карьеру после отказа от Олимпиады-2018

Российская конькобежка Ольга Граф отметила, что собирается продолжить выступления в этом сезоне. Ранее она объявила о добровольном отказе от участия в Олимпиаде-2018.
- Я хочу продолжать тренироваться, - приводит РИА Новости слова Граф. - Если будут альтернативные соревнования, приму в них участие.
Напомним, призер Сочи-2014 Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180130/1131782719.html
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коготки покрась в триколор ,бантики сделай из георгиевских ленточек и громко ори Россия священная наша держава,пусть завидуют нейтралы
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