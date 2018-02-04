Голикова прилетела на Олимпиаду и выступит на тестовых стартах 7 февраля

Призер чемпионата Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова прилетела на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан. Она прилетела из России вместе с Сергеем Клевченей, единственным тренером российских конькобежцев допущенным до Олимпийских игр. Голикова готовится выступить на тестовых стартах 7 февраля..

– Мы прилетели, – цитирует Клевченю РИА Новости. – Едем в деревню. Ангелина 7 февраля побежит тестовые соревнования, где выступит на 500 м.

Таким образом, 5 февраля из российских конькобежцев никто не стартует на тестовых соревнованиях, а 7-го на них, кроме Голиковой, выступит Сергей Трофимов.

Соревнования по конькобежному спорту на Играх в Пхенчхане пройдут 10-24 февраля.