Глава технического комитета ISU - о бойкоте Олимпиады: "Мы не можем распоряжаться судьбами спортсменов"

Глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко прокомментировал недопуск ряда российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. По его словам, о бойкоте речи идти не может.

- Мы не можем распоряжаться судьбами спортсменов. Принуждать их бойкотировать Игры никто не будет, - цитирует Кибалко RT. - Это дорога в никуда. Возможно, Международный олимпийский комитет именно этого и добивается, однако этот вариант нельзя рассматривать или заставлять кого-то думать об этом. Нужно ехать на Олимпиаду и побеждать независимо от того, в равных или неравных условиях это придётся делать. В свою очередь, Следственный комитет России должен оказать максимально возможную поддержку нашим атлетам.