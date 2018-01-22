Фаткулина и Румянцев примут участие в слушаниях в CAS сегодня

Российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпийских играх, сегодня примут участие в индивидуальных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди конькобежцев в этом списке были Фаткулина, Румянцев, Иван Скобрев и Артем Кузнецов.

– Сегодня на слушаниях будут присутствовать только Фаткулина и Румянцев, – приводит ТАСС слова Кравцова.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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