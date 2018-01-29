Единственным тренером конькобежцев на Олимпиаде будет Клевченя

Стал известен полный состав российской делегации на Олимпийские игры в Пхенчхане. В коньках с командой поедет один только специалист – тренер женской сборной Сергей Клевченя. Ранее уже было известно, что отказ получил главный тренер Константин Полтавец. Вместе с ним не сможет поехать Павел Абраткевич.

Нет в заявке и Дмитрия Дорофеева, но, возможно, тут дело в тот, что ни одного из его спортсменов в Пхенчхан не допустили. (Владимир ИВАНОВ)

МОК опубликовал список 80 российских тренеров, допущенных к Олимпиаде-2018