Дмитрий Дорофеев: "Грустно. В лице Кулижникова и Юскова страна потеряла медальные надежды"

Тренер спринтерской группы конькобежцев Дмитрий Дорофеев разочарован тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляции Павла Кулижникова и Дениса Юскова на допуск на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. По словам специалиста, спортсмены будут готовиться к Играм-2022 в Пекине.

- Остается только сожалеть, - цитирует "Р-Спорт" Дорофеева. - Грустно. Страна потеряла на этих Играх медальные надежды в лице Кулижникова и Юскова. Не защитили, не смогли, нас не услышали. Восемь лет мы готовились и теперь, видимо, нужно готовиться уже к следующей Олимпиаде.

В любом случае, завтра уже 9 февраля. Юскову бы уже было трудно акклиматизироваться, да и спринту тоже нужна свежая голова. Конечно, нам хотелось бы соревноваться с сильнейшими на Олимпиаде, а не на альтернативных Играх, но вся политическая ситуация ударила по нам. И спортсмены, а они уязвимы, оказались под этим ударом.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

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