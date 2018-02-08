Денис Юсков: "Вся эта история с допуском к Олимпиаде – лицемерие"

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях Денис Юсков признался, что давно потерял надежду на участие в Олимпиаде-2018. Он не был приглашен комиссией МОК на Игры, а CAS отказался рассматривать его апелляцию.

– Я хочу сказать, что и сейчас тренируюсь, просто готовлюсь к другим соревнованиям. Когда объявили тот список допущенных, даже после неофициальной информации я пытался справиться с этим ощущением и уже тогда понимал, что на Олимпиаду вряд ли поеду, – цитирует "Р-Спорт" Юскова. – Летел с этой мыслью в Обихиро, но там работал забойно. Может быть, такие забойные тренировки и помогли мне в тот момент в эмоциональном плане.

У меня хватает мотивации, и у международной федерации хватает понимания во всей этой ситуации. Да, мы не принимаем участие в Олимпиаде, но говорить, что мы "не чистые" спортсмены, а именно к этой формулировке нас приравнивают, это полный бред. Мы в пуле тестирования, нас постоянно проверяют. Вся эта история с допуском – лицемерие.

– Не хотите передать что-нибудь болельщикам, которые ночью не спят, ждут вердиктов CAS и теперь очень расстроены его решением?

– Я скажу так: ребята, не парьтесь. У меня и мысли нет, чтобы заканчивать карьеру. Мы победим еще не раз.