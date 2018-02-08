15:41 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Денис Юсков: "Вся эта история с допуском к Олимпиаде – лицемерие"

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Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях Денис Юсков признался, что давно потерял надежду на участие в Олимпиаде-2018. Он не был приглашен комиссией МОК на Игры, а CAS отказался рассматривать его апелляцию.

– Я хочу сказать, что и сейчас тренируюсь, просто готовлюсь к другим соревнованиям. Когда объявили тот список допущенных, даже после неофициальной информации я пытался справиться с этим ощущением и уже тогда понимал, что на Олимпиаду вряд ли поеду, – цитирует "Р-Спорт" Юскова. – Летел с этой мыслью в Обихиро, но там работал забойно. Может быть, такие забойные тренировки и помогли мне в тот момент в эмоциональном плане.

У меня хватает мотивации, и у международной федерации хватает понимания во всей этой ситуации. Да, мы не принимаем участие в Олимпиаде, но говорить, что мы "не чистые" спортсмены, а именно к этой формулировке нас приравнивают, это полный бред. Мы в пуле тестирования, нас постоянно проверяют. Вся эта история с допуском – лицемерие.

– Не хотите передать что-нибудь болельщикам, которые ночью не спят, ждут вердиктов CAS и теперь очень расстроены его решением?

– Я скажу так: ребята, не парьтесь. У меня и мысли нет, чтобы заканчивать карьеру. Мы победим еще не раз.

результаты опроса
33644 чел.
Должны ли спортсмены из России идти на церемонию открытия под белым флагом МОК?
Да, ничего позорного в этом нет
17.1%
Нет, это унижение - и пятно на репутации спортсмена
82.9%

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180208/1132188722.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

AndruFka, на таких высотах рекорды коньковые не бьются

17:27

rusfed 2.0

Да уж, сдали вас, ребята, толстозадые дяди в дорогих костюмах

17:26

AndruFka

Чтобы голландцам или каким-то там норгам считаться победителями на Олимпиаде, они должны побить мировые рекорды Дениса и Павла в соответствующих дистанциях, в противном случае их чемпионства будут липовыми. А ребята на альтернативных соревнованиях установят новые мировые рекорды, своего рода некое заочное соревнование получится. Нашим ребятам удачи и здравия!

17:17

горнолыжник из Горно-Алтайска

Молодцы мужики! Удачи!

16:58