Денис Юсков: "Вся эта история с допуском к Олимпиаде – лицемерие"

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях Денис Юсков признался, что давно потерял надежду на участие в Олимпиаде-2018. Он не был приглашен комиссией МОК на Игры, а CAS отказался рассматривать его апелляцию.
– Я хочу сказать, что и сейчас тренируюсь, просто готовлюсь к другим соревнованиям. Когда объявили тот список допущенных, даже после неофициальной информации я пытался справиться с этим ощущением и уже тогда понимал, что на Олимпиаду вряд ли поеду, – цитирует "Р-Спорт" Юскова. – Летел с этой мыслью в Обихиро, но там работал забойно. Может быть, такие забойные тренировки и помогли мне в тот момент в эмоциональном плане.
У меня хватает мотивации, и у международной федерации хватает понимания во всей этой ситуации. Да, мы не принимаем участие в Олимпиаде, но говорить, что мы "не чистые" спортсмены, а именно к этой формулировке нас приравнивают, это полный бред. Мы в пуле тестирования, нас постоянно проверяют. Вся эта история с допуском – лицемерие.
– Не хотите передать что-нибудь болельщикам, которые ночью не спят, ждут вердиктов CAS и теперь очень расстроены его решением?
– Я скажу так: ребята, не парьтесь. У меня и мысли нет, чтобы заканчивать карьеру. Мы победим еще не раз.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180208/1132188722.html
rusfed 2.0
AndruFka, на таких высотах рекорды коньковые не бьются
17:27
rusfed 2.0
Да уж, сдали вас, ребята, толстозадые дяди в дорогих костюмах
17:26
AndruFka
Чтобы голландцам или каким-то там норгам считаться победителями на Олимпиаде, они должны побить мировые рекорды Дениса и Павла в соответствующих дистанциях, в противном случае их чемпионства будут липовыми. А ребята на альтернативных соревнованиях установят новые мировые рекорды, своего рода некое заочное соревнование получится. Нашим ребятам удачи и здравия!
17:17
горнолыжник из Горно-Алтайска
Молодцы мужики! Удачи!
16:58