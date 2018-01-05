Денис Юсков: "Промелькнула мысль, что чемпионат Европы не только первый, но и последний"

Российский конькобежец Денис Юсков, который завоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров, хотел бы выиграть на всех соревнованиях. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минута 44,53 секунды.

Серебряным призером стал голландецТомас Крол (1.45,20), бронзовым – другой представитель Голландии Кун Вервей (34,85).

– Теперь в вашей коллекции еще одна победа. Есть задача собрать золотые медали на 1500 м везде, где возможно? – вопрос Юскову.

– Хотелось бы.

– Не обидно, что первый в истории чемпионат Европы на отдельных дистанциях теряет свою изюминку из-за того, что уже через месяц Олимпийские игры. Из-за подготовки к ним на турнир приехали далеко не топ-атлеты.

– Я сегодня смотрел на все происходящее и у меня вообще промелькнула мысль, что это не только первый чемпионат Европы, но и последний (смеется).

– Будете вечным чемпионом Европы.

– Ну, хорошо (смеется). А так да – здесь не так много людей, с которыми нужно было бороться. Томас Крол да Кун Вервей – они и были на подиуме. (Владимир ИВАНОВ)