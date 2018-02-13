Денис Юсков: "Немного завидно, но Нейса поздравляю"

Действующий рекордсмен мира в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров россиянин Денис Юсков подчеркнул: ему немного завидно из-за того, что он не пробежал на Олимпиаде в Корее на таком быстром льду. Однако россинин поздравил ставшего олимпийским чемпионом голландца Кьелда Нейса. По словам Юскова, он не испытывает негатива по поводу его титула.

– Было видно, что лед быстрый, все показывали результаты быстрее и на разгоне, и на кругах. Немного завидно, что не выступил на таком быстром льду. Но Кьелда поздравляю, никакого негатива нет, он работал и показал результат, – цитирует Юскова "РИА Новости". - Расстроился за Куна Вервея (11-й результат), время странное, его соперник в паре упал, может, это тоже сказалось.

То, что случилось (сбой в прохождении дистанции) с (норвежцем Сверре Лунде) Педерсеном... Патрик Руст и кореец должны быть ему благодарны за то, что у них есть медали, потому что он бежал так, что финишировал бы в призерах. В том, что он бы добежал на этой скорости, сомнений тут нет.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018