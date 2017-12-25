Денис Юсков: "Делаю все для того, чтобы быть в форме к Олимпиаде"

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что не только от него зависит участие на Олимпиаде-2018. Спортсмен отметил, что делает все возможное, чтобы набрать форму к Играм.
– Надежда – не надежда, – цитирует "Р-Спорт" Юскова. – Это все лирика. Я делаю все для того, чтобы быть в форме к Олимпиаде, а все остальное зависит не от меня.
Напомним, что сегодня Юсков выиграл забег на 1500 метров на чемпионате России.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20171225/1130550286.html