Денис Юсков: "Делаю все для того, чтобы быть в форме к Олимпиаде"

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что не только от него зависит участие на Олимпиаде-2018. Спортсмен отметил, что делает все возможное, чтобы набрать форму к Играм.

– Надежда – не надежда, – цитирует "Р-Спорт" Юскова. – Это все лирика. Я делаю все для того, чтобы быть в форме к Олимпиаде, а все остальное зависит не от меня.

Напомним, что сегодня Юсков выиграл забег на 1500 метров на чемпионате России.