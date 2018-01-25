Четыре конькобежца вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2018

Четыре конькобежца попали в состав российской команды на Олимпийские игры 2018 года. Среди них Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Ольга Граф.

Отметим, что в состав не вошел Денис Юсков, который в текущем сезоне выиграл все международные старты на дистанции 1500 метров, в которых принимал участие, и установил рекорд мира.

Сегодня ОКР опубликовал список из 169 российских спортсменов, которые поедут в Пхенчхан.