21:19 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Болт - Крамеру: "Рад, что ты отпраздновал победу моим жестом"

Свен КРАМЕР. Фото AFP
Свен КРАМЕР. Фото AFP

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поздравил голландского конькобежца Свена Крамера с победой на 5000 м на Олимпиаде-2018. Крамер, завоевав свое четвертое олимпийское золото, изобразил фирменный жест Болта.

"Поздравляю Свена Крамера с золотой медалью! Я рад, что ты отпраздновал победу, показав мой жест. Буду рад отправить тебе подарок, как и обещал", - написал Болт.

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