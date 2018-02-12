Болт - Крамеру: "Рад, что ты отпраздновал победу моим жестом"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поздравил голландского конькобежца Свена Крамера с победой на 5000 м на Олимпиаде-2018. Крамер, завоевав свое четвертое олимпийское золото, изобразил фирменный жест Болта.
"Поздравляю Свена Крамера с золотой медалью! Я рад, что ты отпраздновал победу, показав мой жест. Буду рад отправить тебе подарок, как и обещал", - написал Болт.
Kramer kan rekenen op fles champagne Bolt https://t.co/cLnB0GcH9U pic.twitter.com/vYUqOG1wAJ– Ajax Nieuws (@ajax__nieuws) 11 февраля 2018 г.
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