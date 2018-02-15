Блумен - олимпийский чемпион на 10 000 м, Крамер - шестой

Канадец Тед Ян Блумен завоевал золото Олимпиады-2018 в беге на 10 000 м. Ранее он стал серебряным призером на дистанции 5000 м, уступив только Свену Крамеру. Отметим, что четырехкратный олимпийский чемпион голландец Крамер в сегодняшней гонке занял только шестое место. Серебро завоевал его соотечественник Йоррит Бергсма, бронзу - Никола Тумолеро из Италии.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
10 000 м
1. Тед Ян Блумен (Канада) - 12.39,77
2. Йоррит Бергсма (Голландия) - 12.41,98
3. Никола Тумолеро (Италия) - 12.54,32
4. Ли Сын Хун (Корея) - 12.55,54
5. Джордан Бельшо (Канада) - 12.59,51
6. Свен Крамер (Голландия) - 13.01,02
rusfed 2.0
Да, конечно, голландец
19:08 15 февраля
Andre_Saratov
Вроде и канадец, а все тот же голландец.
18:17 15 февраля