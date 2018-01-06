21:01 6 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Апелляция на всех российских конькобежцев, отстраненных МОК, подана в CAS


Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина подчеркнула, что апелляция на всех российских конькобежцев, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, подана в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает "Р-Спорт".

Организация по итогам слушаний комиссии Дениса Освальда пожизненно отстранил от Олимпийских игр Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева, который завершил карьеру спортсмена.

Фаткулина по итогам слушаний комиссии была лишена серебра Игр-2014 в Сочи на дистанции 500 метров.

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https://rsport.ria.ru/skating/20180106/1130881266.html

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