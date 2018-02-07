Ангелина Голикова: "Развесили объявления о норовирусе. Мне становится страшно"

Российская конькобежка Ангелина Голикова призналась, что опасается норовирусной инфекции, которая была обнаружена в Пхенчхане перед началом Олимпиады-2018. Накануне, 6 октября, оргкомитет соревнований подтвердил 32 случая заболевания в столице Игр (21 человек заразился в молодежном центре, оставшиеся 11, среди которых 8 местных жителей и 3 иностранца, проживали в других местах).

- У нас в олимпийской деревне в Канныне развесили объявления о норовирусе и мерах предосторожности. Честно говоря, мне становится страшно, - цитирует ТАСС Голикову. - Еда в местной столовой однообразная, поэтому выходим из положения - с девчонками ходим в итальянские кафе, едим пасту.

Ранее появилась информация, согласно которой более 1200 сотрудников службы безопасности отстранены от выполнения профессиональных обязанностей из-за вспышки вируса. Их поместили в карантин, а взамен прислали 900 солдат.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Соревнования конькобежцев стартуют 10 февраля.

Вирус в Пхенчхане. Карантин для 1200 человек