Ангелина Голикова: "На дистанции 500 метров я показала свой максимум"

Российская конькобежка Ангелина Голикова отметила, что ей хотелось бежать с более сильной соперницей на дистанции 500 метров на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что показала свой макисмум.

– Относительно сегодняшнего времени могу сказать, что сегодня показала свой максимум в этом сезоне на равнинных катках, – цитирует ТАСС Голикову. – Результат полностью отражает мою подготовку. Была довольна, что бежала в последней паре и по большой дорожке. Соперницу я тоже знала очень хорошо, знала, чего от нее ждать. Хотелось бежать с более сильной соперницей, которая обладает более быстрый разгоном. Над финишем мне еще нужно поработать.

Напомним, что Голикова заняла седьмое место в дистанции 500 метров на Играх в Пхенчхане. Золото завоевала японка Нао Кодаира, серебро – у кореянки Ли Сан Хва, тройку призеров замкнула чешка Каролина Эрбанова.

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