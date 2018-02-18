16:55 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Ангелина Голикова: "На дистанции 500 метров я показала свой максимум"

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Российская конькобежка Ангелина Голикова отметила, что ей хотелось бежать с более сильной соперницей на дистанции 500 метров на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что показала свой макисмум.

– Относительно сегодняшнего времени могу сказать, что сегодня показала свой максимум в этом сезоне на равнинных катках, – цитирует ТАСС Голикову. – Результат полностью отражает мою подготовку. Была довольна, что бежала в последней паре и по большой дорожке. Соперницу я тоже знала очень хорошо, знала, чего от нее ждать. Хотелось бежать с более сильной соперницей, которая обладает более быстрый разгоном. Над финишем мне еще нужно поработать.

Напомним, что Голикова заняла седьмое место в дистанции 500 метров на Играх в Пхенчхане. Золото завоевала японка Нао Кодаира, серебро – у кореянки Ли Сан Хва, тройку призеров замкнула чешка Каролина Эрбанова.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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npokypop_6apcyk

Насчёт максимума не согласен. Было несколько очевидных сбоев в последнем повороте и на финишной прямой. Ангелина несколько раз сбивалась с шага. В следующем сезоне должно быть лучше.

16:59 18 февраля

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