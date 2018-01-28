Ан, Кулижников и Юсков намерены оспорить неприглашение на Олимпиаду-2018

Российские конькобежцы и шорт-трекисты, не получившие приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, намерены оспорить данное решение МОК в суде.

- Спортсмены намерены оспорить свое неприглашение на Олимпиаду. В данный момент адвокаты рассматривают возможность подачи исков, - приводит ТАСС слова главы Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова.

МОК пригласил на Игры-2018 четырех конькобежцев и семерых шорт-трекистов из России, в число которых не вошли лидеры сборных Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан.

Напомним, что МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Для участия в Олимпиаде-2018 зарегистрировано 169 российских спортсменов, они будут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".

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