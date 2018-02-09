08:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Ан и сильнейшие шорт-трекисты и конькобежцы выступят на российских турнирах в феврале

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Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан и все сильнейшие российские спортсмены из не допущенных на Олимпиаду в Пхенчхане выступят на февральских альтернативных стартах в Санкт-Петербурге и Коломне.

Напомним, ряд лидеров сборной России не был допущен до участия в Играх-2018. Для них организованы альтернативные соревнования.

– Виктор Ан и все сильнейшие шорт-трекисты из не допущенных на Олимпиаду выступят на альтернативных стартах в Санкт-Петербурге в феврале, то же самое касается и сильнейших спортсменов сборной России по конькобежному спорту, включая Дениса Юскова и Павла Кулижникова, – цитирует РИА Новости исполнительного директора Союза конькобежцев России Ирину Слаутину. - Даты соревнований не изменились, все пройдет с 16 по 18 февраля в этих двух видах спорта.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180209/1132225464.html

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