Алексей Кравцов: "У российских конькобежцев не было шансов показать планируемый результат на Олимпиаде-2018"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что у российских конькобежцев не было шанса продемонстрировать общий командный результат, который они готовили в этом олимпийском цикле к Играм-2018. На соревнования в Пхенчхане были допущены только три российских спортсмена. Бронзовую медаль команде принесла Наталья Воронина на дистанции 5000 метров.

- Бронзовая медаль, которую выиграла Наталья Воронина - она дорогого стоит, Наташа молодец, справилась с ситуацией, но тот общий командный результат, который готовили в этом олимпийском цикле, у нас не было шанса продемонстрировать из-за того, что большая часть команды не была допущена до Олимпийских игр, - приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. Сейчас мы не можем рассуждать на тему что было бы, если бы... Хотя, наблюдая за тем, какие секунды все показывают в Канныне, думаю, например, Денис Юсков показал бы очень высокий результат. Теперь впереди у нас чемпионаты мира и финал Кубка мира. Будем настраиваться на них.

Напомним, на Олимпиаду-2018 планировали поехать, но не были допущены: действующие рекордсмены мира, трехкратные чемпионы мира Денис Юсков и Павел Кулижников, призеры Олимпийских игр Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина и Юлия Скокова, призеры чемпионатов мира Алексей Есин и Руслан Мурашов, призер чемпионата Европы Александр Румянцев, олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров, перешедший в конькобежный спорт.