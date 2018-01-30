Алексей Кравцов - об отказе Граф: "Поддерживаем любое решение спортсмена"

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отметил, что понимает решение Ольги Граф, которая отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение от МОК. По его словам, организация примет любую позицию спортсменов.
- В нынешних Олимпийских играх принимают участие только те спортсмены, которые получили приглашение от МОК, - приводит РИА Новости слова Кравцова. - Ольга достаточно четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем. Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги.
Граф подтвердила добровольный отказ от Олимпиады-2018//
За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180130/1131782923.html
Рюрик 09
Низкий поклон и безмерное восхищение!!!
10:11
Igrok Igorek
Не одними Ковальчуками...
09:21
Vittorio-049
ПОКА ЕДИНСТВЕННАЯ, КТО УВАЖАЕТ СЕБЯ И СТРАНУ
07:51
DmitrySamara
Ольга молодец. А вот позиция президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова страусиная. Чиновники такого уровня должны занимать четкую государственную позицию и выступление спортсменов своей федерации под белым флагом считать не допустимым.
07:29
марк де фоссен
Поступок,заслуживающий огромного уважения!
06:04
rocky big
Ольга уже победила! Пример для многих спортсменов, которые ноют, о том что их не пустили ...Люди запомнят именно ее, а не тех, кто выиграет там медальку и будет рассказывать своим детям что был нейтралом. И не важно, что кто то может там вытащить из за пазухи флаг РФ на награждении и помахать им. Ольга не побоялась этого сейчас! Огромное уважение!!! Браво Оля!!!
05:35
PLUT-IN
Поддержим решение подать в суд на Мутко и МОК?
05:33
ВеликийПашаБуре
Немцы все таки крепкие ребята.
05:12
EdVVard
Спасибо, Ольга! Оказывается и среди спортсменов есть настоящие люди!!
04:40
lapp
Вот все и объяснилось. Ольга не захотела при условиях, озвученных МОК ехать просто туристкой. Молодец Ольга, ты настоящая РОССИЙСКАЯ спортсменка, имеющая самоуважение и чувство собственного достоинства.
03:47
ALEKS49
Respekt. Граф.
03:25