03:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Алексей Кравцов - об отказе Граф: "Поддерживаем любое решение спортсмена"

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отметил, что понимает решение Ольги Граф, которая отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение от МОК. По его словам, организация примет любую позицию спортсменов.

- В нынешних Олимпийских играх принимают участие только те спортсмены, которые получили приглашение от МОК, - приводит РИА Новости слова Кравцова. - Ольга достаточно четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем. Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги.

Граф подтвердила добровольный отказ от Олимпиады-2018//
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4 золота и 22 медали. На что способна Россия на Олимпиаде-2018?
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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180130/1131782923.html

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Рюрик 09

Низкий поклон и безмерное восхищение!!!

10:11

Igrok Igorek

Не одними Ковальчуками...

09:21

Vittorio-049

ПОКА ЕДИНСТВЕННАЯ, КТО УВАЖАЕТ СЕБЯ И СТРАНУ

07:51

DmitrySamara

Ольга молодец. А вот позиция президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова страусиная. Чиновники такого уровня должны занимать четкую государственную позицию и выступление спортсменов своей федерации под белым флагом считать не допустимым.

07:29

марк де фоссен

Поступок,заслуживающий огромного уважения!

06:04

rocky big

Ольга уже победила! Пример для многих спортсменов, которые ноют, о том что их не пустили ...Люди запомнят именно ее, а не тех, кто выиграет там медальку и будет рассказывать своим детям что был нейтралом. И не важно, что кто то может там вытащить из за пазухи флаг РФ на награждении и помахать им. Ольга не побоялась этого сейчас! Огромное уважение!!! Браво Оля!!!

05:35

PLUT-IN

Поддержим решение подать в суд на Мутко и МОК?

05:33

ВеликийПашаБуре

Немцы все таки крепкие ребята.

05:12

EdVVard

Спасибо, Ольга! Оказывается и среди спортсменов есть настоящие люди!!

04:40

lapp

Вот все и объяснилось. Ольга не захотела при условиях, озвученных МОК ехать просто туристкой. Молодец Ольга, ты настоящая РОССИЙСКАЯ спортсменка, имеющая самоуважение и чувство собственного достоинства.

03:47

ALEKS49

Respekt. Граф.

03:25