Алексей Кравцов - об отказе Граф: "Поддерживаем любое решение спортсмена"

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отметил, что понимает решение Ольги Граф, которая отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение от МОК. По его словам, организация примет любую позицию спортсменов.

- В нынешних Олимпийских играх принимают участие только те спортсмены, которые получили приглашение от МОК, - приводит РИА Новости слова Кравцова. - Ольга достаточно четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем. Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги.

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