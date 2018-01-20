Алексей Кравцов: "Не знаю, есть ли конькобежцы среди отстраненных 111 спортсменов"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что не имеет данных, включены ли его подопечные в список 111 отстраненных комиссией МОК спортсменов. Он отметил, что еще не видел списка.

– У меня нет никакой информации, – сказал Кравцов. – Не знаю, включены ли конькобежцы в этот список комиссии МОК. Не видел этого списка. Читал ровно то же самое, что и вы. Пока не могу ничего сказать. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что комиссия Международного олимпийского комитета сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут претендовать на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на этот раз?