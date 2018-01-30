Алексей Кравцов: "ISU может передать квоту Граф другому спортсмену"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов пояснил "СЭ" детали решения Ольги Граф об отказе от Олимпиады-2018 и рассказал о ближайших слушаниях в CAS о судьбе российских спортсменов.
– Свое решение об отказе Граф озвучила публично, – скзаал Кравцов. – Процедура ответа такова, что заявления Ольги достаточно, чтобы Международный союз конькобежцев (ISU) смог отдать ее квоту другому спортсмену.
– Партнеров Граф не смогут допустить до Пхенчхана после решения CAS?
– Дело не в арбитраже. МОК не пригласил их на Олимпиаду.
– По кому из спортсменов и когда ожидаете решений из Лозанны?
– До 2 февраля CAS огласит вердикт по Фаткулиной, Румянцеву, Кузнецову и Скобреву.
– Они смогут поехать в Пхенчхан?
– Слушания в CAS касаются пожизненного отстранения и лишения наград. Для нас главное – вернуть им честное имя. Другой вопрос – приглашение в Пхенчхан. Все они фигурировали в наших заявочных списках на Олимпиаду, но не факт, что МОК их в допустит даже в случае оправдания в арбитраже. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Напомним, Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. На Играх выступят Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.
Опрос
- Иван Скобрев
- Алексей Кравцов
- МОК
- Румянцев Ал-р
- Ольга Фаткулина
- Ольга Граф
- Кузнецов Ар.
- Ангелина Голикова
- Наталья Воронина (коньки)
Lokus
Зачем передавать именно её квоту (если таковая, персональная, вообще существует), если и так из квоты в 215 человек заполнили только 169? Кто мешал заполнить эти квоты не дожидаясь заявлений об отказе?
12:34