Алексей Кравцов: "ISU может передать квоту Граф другому спортсмену"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов пояснил "СЭ" детали решения Ольги Граф об отказе от Олимпиады-2018 и рассказал о ближайших слушаниях в CAS о судьбе российских спортсменов.

– Свое решение об отказе Граф озвучила публично, – скзаал Кравцов. – Процедура ответа такова, что заявления Ольги достаточно, чтобы Международный союз конькобежцев (ISU) смог отдать ее квоту другому спортсмену.

– Партнеров Граф не смогут допустить до Пхенчхана после решения CAS?

– Дело не в арбитраже. МОК не пригласил их на Олимпиаду.

– По кому из спортсменов и когда ожидаете решений из Лозанны?

– До 2 февраля CAS огласит вердикт по Фаткулиной, Румянцеву, Кузнецову и Скобреву.

– Они смогут поехать в Пхенчхан?

– Слушания в CAS касаются пожизненного отстранения и лишения наград. Для нас главное – вернуть им честное имя. Другой вопрос – приглашение в Пхенчхан. Все они фигурировали в наших заявочных списках на Олимпиаду, но не факт, что МОК их в допустит даже в случае оправдания в арбитраже. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. На Играх выступят Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.