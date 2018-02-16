Алексей Кравцов: "Бронза Ворониной стоит золота"

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов не рассчитывал на то, что Наталья Воронина сможет побороться за медали на Олимпиаде-2018. На соревнованиях в Пхенчхане на 5000 м 23-летняя спортсменка завоевала бронзу, уступив только чешке Мартине Сабликовой и голландке Эсме Виссер, которые заняли второе и первое места соответственно.
- Я надеялся, что она сможет бороться на пятерке, - цитирует ТАСС Кравцова. - Я до последнего момента не верил, фантастическое время показали голландки. Наташа - большая молодец, в таких условиях это сделала, невероятно. Эта медаль стоит золота.
В коньках у нас остался спринт, в нем выступит Ангелина Голикова. Будет очень сложно, там очень сильные японки. Ангелина в этом сезоне впервые начала побеждать, попадать в призеры этапов Кубка мира. Если соберется, то все возможно.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:38 16 февраля
Ramen
В таких обстоятельствах любая медаль, завоенванная российскими спортсменами - сродни золоту, клоуны!
17:02 16 февраля
inachipoch
Любое место, занятое спортсменами ОАР предлагаю приравнивать к золотой медали. Кто против?
16:23 16 февраля
genry2012
А есть какая-нибудь бронза у нас, которая не стоит золота?? Пока три объявили равными золоту.
16:18 16 февраля
samsam
Действительно. Объявить все российские медали золотыми. И даже лучше золотых. Что в общем-то и делают.
15:53 16 февраля