Алексей Кравцов: "Бронза Ворониной стоит золота"

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов не рассчитывал на то, что Наталья Воронина сможет побороться за медали на Олимпиаде-2018. На соревнованиях в Пхенчхане на 5000 м 23-летняя спортсменка завоевала бронзу, уступив только чешке Мартине Сабликовой и голландке Эсме Виссер, которые заняли второе и первое места соответственно.

- Я надеялся, что она сможет бороться на пятерке, - цитирует ТАСС Кравцова. - Я до последнего момента не верил, фантастическое время показали голландки. Наташа - большая молодец, в таких условиях это сделала, невероятно. Эта медаль стоит золота.

В коньках у нас остался спринт, в нем выступит Ангелина Голикова. Будет очень сложно, там очень сильные японки. Ангелина в этом сезоне впервые начала побеждать, попадать в призеры этапов Кубка мира. Если соберется, то все возможно.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018