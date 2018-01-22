Александр Румянцев: "Обидно, что все готовятся к Играм, а мы занимаемся слушаниями"

Российский конькобежец Александр Румянцев отметил, что ему обидно заниматься слушаниями в Спортивном арбитражном суде (CAS), в то время как все готовятся к Олимпийским играм.

Слушания по делам российских конькобежцев Румянцева, Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева и Артема Кузнецова, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр, прошли в понедельник в Женеве.

– Слушания прошли, ждем адекватного решения по нашим делам. Не дай бог такого ни одному спортсмену, – цитирует "РИА Новости" Румянцева. – Конечно, обидно, что сейчас все готовятся к Олимпиаде, а мы должны проходить вот такую процедуру. Тем более обидно сейчас, после этапа Кубка мира в Эрфурте, когда я проиграл 0,60 рекордсмену мира.