Александр Румянцев: "Нельзя дисквалифицировать человека только потому, что кто-то вписал его фамилию в некий список"

Конькобежец Александр Румянцев отметил, что ожидал решения CAS, который сегодня оправдал 28 российских спортсменов, которых ранее подозревали в нарушении антидопинговых правил. По словам атлета, он продолжает готовиться к соревнованиям.

– Настроение отличное, боевое! – приводит teamrussia.pro слова Румянцева. – Конечно, ожидал такого решения Спортивного арбитражного суда, потому что нельзя пожизненно дисквалифицировать человека только потому, что кто-то вписал твою фамилию в некий список.

Узнал решение суда от адвокатов. А потом позвонили из Союза конькобежцев России. Очень рад такой новости. Сейчас тренируюсь, продолжаю готовиться к стартам, но удастся ли принять участие в предстоящих Олимпийских играх, пока не знаю.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Одним из оправданных оказался Румянцев.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!