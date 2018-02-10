Ахтеректе стала олимпийской чемпионкой в коньках на дистанции 3000 м, Воронина - десятая

Голландская конькобежка Карлейн Ахтеректе стала олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 метров. Второе и третье места также заняли представительницы Голландии: Ирен Вюст и Антуанетта де Йонг соответственно. Россиянка Наталья Воронина показала десятый результат.

Ранее в этом году Ахтеректе становилась второй на этой дистанции на чемпионате Европы, который проходил в Коломне.

Олимпиада-2018

Коньки

Женщины

3 000 м

1. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 3.59,21

2. Ирен Вюст (Голландия) - 3.59,29

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 4.00,02

4. Мартина Сабликова (Чехия) - 4.00,54

5. Михо Такаги (Япония) - 4.01,35

6. Ивана Блонден (Канада) - 4.04,14…

10. Наталья ВОРОНИНА (Россия) - 4.05,85

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018