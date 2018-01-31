15:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Заварзина - Путину: "Спасибо за ваши слова"


Российская сноубордистка Алена Заварзина отметила, не испытывает позитивных эмоций от Олимпийских игр-2018. Спортсменка также поблагодарила за поддержку Президента РФ Владимира Путина.

 
Встреча Владимира Путина и сборной Олимпийских атлетов из России."Вы - наш капитан". Российские олимпийцы у Путина

- Спасибо за ваши слова, - сказала Заварзина. - Они поддерживают нас в тяжелой ситуации. Это беспрецедентная ситуация в спорте. Сейчас будет моя третья Олимпиада, я помню, раньше всегда был праздник и позитив, а сейчас я не испытываю ничего такого. То что случилось с коллегами - вопиющая несправедливость...

Напомним, Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по решению исполкома МОК выступят на ней в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России