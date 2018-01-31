14:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Заварзина обратилась к российским болельщикам перед Олимпиадой-2018. И покинула соцсети

Алена ЗАВАРЗИНА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Алена ЗАВАРЗИНА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бронзовый призер Олимпиады-2014 сноубордистка Алена Заварзина отметила, что она чувствует давление перед Играми в Пхенчхане. Она также подчеркнула, что решила покинуть социальные сети.

- Есть некоторое давление, - цитирует RT Заварзину. - Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас.

Я удалила Инстаграм (на самом деле - пообещала не обновлять до конца Игр. - Прим. "СЭ"). Не захожу в соцсети, не читаю новости. Единственным способом выражения своих чувств остался блог на одном из новостных сайтов.

 
 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/475763-zavarzina-oi-socseti

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Почему ""суперзина"" НЕ ЛЫСАЯ до сих пор????

19:36

Бурый аз есьм

мы за Алёнку

19:21

redgy

Удачи в Корее!

18:58

Bache Gabrielsen

Позор и унижение, они, как разруха - исключительно в головах. У спортсмена, приезжающего побеждать, не может быть ни того, ни другого, ни третьего.

17:14

Pyatochok

Bache Gabrielsen И в чём она "молодец", в том, что "девка" и "красавица"? Сдрыстнула, как и 169 "граждан ИЗ России", и поехала на позор и унижение... тьфу, срамота!

17:05

Bache Gabrielsen

Молодец девка. И красивая, и талантливая, и спортсменка классная. Диванным супер-пупер-патриотам просьба по ее поводу не беспокоиться :)

16:37

dmitriy_u_o_71

В 1940 и 1944 все отказались

16:24

Igorello97

Правильно, вся в игре.

16:17

shur

Тахир Забиздуллин _____________ Между прочим. в 1940 и 1944 годах Олимпиад не было, хотя порядковые номера сохранились. Так же не было Олимпиады в 1916, а номер остался.

15:54

sergey.v1968

морпех - вот честно, заслуженной спортсменке, которую и Вы, среди прочих, восхваляли в пору удач, - плевать на Ваше мнение. А даже предполагать о том, что она что-то сломает, - по меньшей мере глупо. Ну да Вы же морпех, там, видимо, тоже удары в голову были

15:46

Тахир Забиздуллин

shur Откуда взяться уважению к тем кто продал свою страну за побрякушки и прочие мирские радости. Случись олимпиада в 1941 они бы сказали" Да генерала Карбышева замучили ,но ехать надо"

15:46

shur

Джон....Сильвер max14195 морпех________________ Никакого у вас нет уважения к олимпийцам. Это их право и выбор. Если мы живем в демократической стране, нужно уважать выбор каждого. Чего у вас не наблюдается.

15:24

морпех

Вот честно,если сломает на тренировке чего - нить - даже жалеть не буду!Меня тоже нет ни в одной соцсети - и как - то не напрягает!))

15:11

Рюрик 09

Вот это новость!!! Как теперь жить-то, без Алёны Заварзиной в соцсетях???????????????

15:09

max14195

Нам все равно, куда вы едете и зачем.

15:07

Джон....Сильвер

Вы теперь сами за себя. Там сборной России не будет, а едут те, кто проигнорировал мнение большинства населения!

15:01

shur

Вперед, Алена! К Победе!

14:42