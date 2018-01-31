Заварзина обратилась к российским болельщикам перед Олимпиадой-2018. И покинула соцсети

Бронзовый призер Олимпиады-2014 сноубордистка Алена Заварзина отметила, что она чувствует давление перед Играми в Пхенчхане. Она также подчеркнула, что решила покинуть социальные сети.
- Есть некоторое давление, - цитирует RT Заварзину. - Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас.
Я удалила Инстаграм (на самом деле - пообещала не обновлять до конца Игр. - Прим. "СЭ"). Не захожу в соцсети, не читаю новости. Единственным способом выражения своих чувств остался блог на одном из новостных сайтов.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/475763-zavarzina-oi-socseti
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Почему ""суперзина"" НЕ ЛЫСАЯ до сих пор????
19:36
Бурый аз есьм
мы за Алёнку
19:21
redgy
Удачи в Корее!
18:58
Bache Gabrielsen
Позор и унижение, они, как разруха - исключительно в головах. У спортсмена, приезжающего побеждать, не может быть ни того, ни другого, ни третьего.
17:14
Pyatochok
Bache Gabrielsen И в чём она "молодец", в том, что "девка" и "красавица"? Сдрыстнула, как и 169 "граждан ИЗ России", и поехала на позор и унижение... тьфу, срамота!
17:05
Bache Gabrielsen
Молодец девка. И красивая, и талантливая, и спортсменка классная. Диванным супер-пупер-патриотам просьба по ее поводу не беспокоиться :)
16:37
dmitriy_u_o_71
В 1940 и 1944 все отказались
16:24
Igorello97
Правильно, вся в игре.
16:17
shur
Тахир Забиздуллин _____________ Между прочим. в 1940 и 1944 годах Олимпиад не было, хотя порядковые номера сохранились. Так же не было Олимпиады в 1916, а номер остался.
15:54
sergey.v1968
морпех - вот честно, заслуженной спортсменке, которую и Вы, среди прочих, восхваляли в пору удач, - плевать на Ваше мнение. А даже предполагать о том, что она что-то сломает, - по меньшей мере глупо. Ну да Вы же морпех, там, видимо, тоже удары в голову были
15:46
Тахир Забиздуллин
shur Откуда взяться уважению к тем кто продал свою страну за побрякушки и прочие мирские радости. Случись олимпиада в 1941 они бы сказали" Да генерала Карбышева замучили ,но ехать надо"
15:46
shur
Джон....Сильвер max14195 морпех________________ Никакого у вас нет уважения к олимпийцам. Это их право и выбор. Если мы живем в демократической стране, нужно уважать выбор каждого. Чего у вас не наблюдается.
15:24
морпех
Вот честно,если сломает на тренировке чего - нить - даже жалеть не буду!Меня тоже нет ни в одной соцсети - и как - то не напрягает!))
15:11
Рюрик 09
Вот это новость!!! Как теперь жить-то, без Алёны Заварзиной в соцсетях???????????????
15:09
max14195
Нам все равно, куда вы едете и зачем.
15:07
Джон....Сильвер
Вы теперь сами за себя. Там сборной России не будет, а едут те, кто проигнорировал мнение большинства населения!
15:01
shur
Вперед, Алена! К Победе!
14:42