Заварзина обратилась к российским болельщикам перед Олимпиадой-2018. И покинула соцсети

Бронзовый призер Олимпиады-2014 сноубордистка Алена Заварзина отметила, что она чувствует давление перед Играми в Пхенчхане. Она также подчеркнула, что решила покинуть социальные сети.

- Есть некоторое давление, - цитирует RT Заварзину. - Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас.

Я удалила Инстаграм (на самом деле - пообещала не обновлять до конца Игр. - Прим. "СЭ"). Не захожу в соцсети, не читаю новости. Единственным способом выражения своих чувств остался блог на одном из новостных сайтов.