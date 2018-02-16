04:52 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Васильцова вышла в четвертьфинал соревнований в борд-кроссе

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась квалификация у женщин в борд-кроссе. Россиянка Мария Васильцова показала 12-е место и сразу отобралась в четвертьфинал. Кристина Пауль выступит во втором раунде квалификации.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Борд-кросс

Квалификация

1. Ева Самкова (Чехия) - 1.16,84
2. Микела Мойоли (Италия) - 1.16,97
3. Фэй Гулини  (США) - 1.17,74
4. Линдси Джакобеллис (США) - 1.18,05
5. Шарлотта Банк (Франция) - 1.18,18
6. Хло Трапеш (Франция) - 1.18,51
12. Мария ВАСИЛЬЦОВА (Россия) - 1.20,57
19. Кристина ПАУЛЬ (Россия) - 1.21,93

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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