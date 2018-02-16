Васильцова вышла в четвертьфинал соревнований в борд-кроссе

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась квалификация у женщин в борд-кроссе. Россиянка Мария Васильцова показала 12-е место и сразу отобралась в четвертьфинал. Кристина Пауль выступит во втором раунде квалификации.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Борд-кросс
Квалификация
1. Ева Самкова (Чехия) - 1.16,84
2. Микела Мойоли (Италия) - 1.16,97
3. Фэй Гулини (США) - 1.17,74
4. Линдси Джакобеллис (США) - 1.18,05
5. Шарлотта Банк (Франция) - 1.18,18
6. Хло Трапеш (Франция) - 1.18,51
12. Мария ВАСИЛЬЦОВА (Россия) - 1.20,57
19. Кристина ПАУЛЬ (Россия) - 1.21,93