Васильцова вышла в четвертьфинал соревнований в борд-кроссе

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась квалификация у женщин в борд-кроссе. Россиянка Мария Васильцова показала 12-е место и сразу отобралась в четвертьфинал. Кристина Пауль выступит во втором раунде квалификации.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Борд-кросс

Квалификация

1. Ева Самкова (Чехия) - 1.16,84

2. Микела Мойоли (Италия) - 1.16,97

3. Фэй Гулини (США) - 1.17,74

4. Линдси Джакобеллис (США) - 1.18,05

5. Шарлотта Банк (Франция) - 1.18,18

6. Хло Трапеш (Франция) - 1.18,51

12. Мария ВАСИЛЬЦОВА (Россия) - 1.20,57

19. Кристина ПАУЛЬ (Россия) - 1.21,93

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018