В США вспомнили о сексуальном скандале с участием трехкратного олимпийского чемпиона Уайта

Американские СМИ вспомнили скандал с участием трехкратного олимпийского чемпиона в хаф-пайпе Шона Уайта. После победы сноубордиста на Олимпиаде в Пхенчхане сразу несколько изданий опубликовали историю, которой уже больше года.

Напомним, Уайт обвинялся в сексуальных домогательствах бывшей барабанщицей его рок-группы Bad Things Леной Завайдех. Она подала иск в августе 2016 года, утверждая, что Уайт неоднократно подвергал ее насилию, применяя авторитарный стиль управления более семи лет. В иске утверждалось, что он демонстрировал ей неприличные фото и видео, заставляя смотреть их и отпуская грубые шутки.

Адвокат Уайта утверждал, что обвинения беспочвенны. Как утверждает USA Today, Завайдех и Уайт разрешили конфликт в мае 2017 года, однако условия достигнутого соглашения не были опубликованы.

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