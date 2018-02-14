13:21 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

В США вспомнили о сексуальном скандале с участием трехкратного олимпийского чемпиона Уайта

Шон УАЙТ. Фото AFP
Шон УАЙТ. Фото AFP
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Шон УЙАТ.Возвращение Помидора. Почему третье золото Шона Уайта – это очень круто

Американские СМИ вспомнили скандал с участием трехкратного олимпийского чемпиона в хаф-пайпе Шона Уайта. После победы сноубордиста на Олимпиаде в Пхенчхане сразу несколько изданий опубликовали историю, которой уже больше года.

Напомним, Уайт обвинялся в сексуальных домогательствах бывшей барабанщицей его рок-группы Bad Things Леной Завайдех. Она подала иск в августе 2016 года, утверждая, что Уайт неоднократно подвергал ее насилию, применяя авторитарный стиль управления более семи лет. В иске утверждалось, что он демонстрировал ей неприличные фото и видео, заставляя смотреть их и отпуская грубые шутки.

Адвокат Уайта утверждал, что обвинения беспочвенны. Как утверждает USA Today, Завайдех и Уайт разрешили конфликт в мае 2017 года, однако условия достигнутого соглашения не были опубликованы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dr. XuMuK

Написано на великом и могучем, но, похоже, писал робот, а не человек :).

14:00 14 февраля

Andvaraforce

Уайт обвинялся в сексуальных домогательствах бывшей барабанщицей его рок-группы Bad Things Леной Завайдех. -------------------- это на каком языке написано?

13:51 14 февраля

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