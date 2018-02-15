Уайт не захотел говорить о сексуальных домогательствах после победы в хаф-пайпе

Американский сноубордист Шон Уайт на пресс-конференции после победы в дисциплине хаф-пайп на Олимпиаде в Пхенчхане не стал отвечать на вопросы о сексуальных домогательствах. Напомним, Уайт обвинялся в сексуальных домогательствах бывшей барабанщицей его рок-группы Bad Things Леной Завайдех. Она подала иск в августе 2016 года, утверждая, что Уайт неоднократно подвергал ее насилию.

– Я здесь для того, чтобы говорить об Олимпиаде, а не обсуждать слухи и другие вещи, – цитирует AP Уайта. – Сейчас мне надо спешить на медальную церемонию.

Я считаю, что за последние несколько лет я серьезно повзрослел. Я горжусь тем, кем я стал сейчас.