Уайлд и Заварзина - в составе сборной России на Олимпаиду в Пхенчхане

Лидеры сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах Вик Уайлд и Алена Заварзина вошли в состав команды на Олимпиаду в Пхенчхане. Ранее ОКР назвал имена российских спортсменов, которые выступят на Играх.

Полностью состав сборной России по сноуборду: Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова.

Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.