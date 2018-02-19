Тренер: "Сноубордистке Федоровой не хватило сложности трюка для выхода в финал Олимпиады"

Старший тренер сборной России Николай Биланин отметил, что сноубордистке Софье Федоровой не хватило сложности трюка для того, чтобы выйти в финал Олимпийских игр в биг-эйре.

Сегодня в Пхенчхане Федорова с 64 баллами заняла 18-е место в квалификации соревнований по биг-эйру и не пробилась в финал.

– Софья стабильно сделала свой трюк в квалификации Олимпиады. Но этот трюк не позволил ей даже при хорошем исполнении пройти в финал, – цитирует "РИА Новости" Биланина. – Ей не хватило 13 баллов для этого, то есть не хватило сложности для выхода в финал. У нее пока нет такого трюка в арсенале. Но Федорова двигается вперед, постоянно работает. Выполнение более сложных трюков – это вопрос времени.