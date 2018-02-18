Станислав Поздняков: "Олюнина оперировали лучшие корейские врачи"

Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане рассказал о состоянии здоровья Николая Олюнина, который получил перелом голени во время соревнований в сноуборд-кроссе, и горнолыжника Павла Трихичева.

– О грустном: есть несколько травм в горных лыжах и в сноуборде, – сказал Поздняков. – Горнолыжник Трихичев получил травму локтя, и врачи после тщательного обследования рекомендовали ему воздержаться от продолжения выступлений. Олюнин находится в госпитале – провели сложнейшую операцию. Ее делали одни из лучших корейских врачей. Надеемся на скорейшее восстановление. Его поддерживает супруга, которая находится здесь, и мы тоже. Как только позволят врачи, пообщаемся с ним подробнее. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)