Софья Федорова: "Во второй попытке мне очень-очень повезло"

Российская сноубордистка Софья Федорова после завершения соревнований Олимпиады-2018 в слоупстайле отметила, что довольна своим выступлением. Россиянка заняла 8-е место и теперь будет готовиться к другой дисциплине - биг-эйру.

- Первую попытку я не уехала, потому что не долетела до приземления – подул сильный ветер, - приводит "Р-Спорт" слова Федоровой. - Во второй попытке мне очень-очень повезло, так как ветер стих немного. Я смогла выполнить свою попытку, рассчитать скорость, чем я очень довольна, но было тяжело. Баллами я тоже довольна, но я могла выполнить свою программу лучше. В первой секции я могла сделать все чище.

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