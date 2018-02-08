Сноубордистку Федорову восемь раз проверяли на допинг перед Олимпиадой-2018

Сноубордистка Софья Федорова заявила, что по ходу этого сезона ее восемь раз проверяли на допинг. Напомним, что россиянка примет участие в Олимпийских играх-2018, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– В течение этого сезона меня проверяли на допинг уже раз восемь, приезжали домой ко мне по утрам, – цитирует "Р-Спорт" Федорову. – Как-то раз я вернулась из Америки домой на один день в Москву. Легла спать в три часа ночи, и в пять часов ко мне пришли допинг-офицеры.

Статус OAR? Когда только узнала об этом, было очень тяжело. Конечно, хочется быть как все команды. При этом я недолго думала и сказала, что все равно поеду на Олимпиаду, мне хочется развиваться. На следующих Олимпийских играх у меня уже будет опыт.