Сноубордист Хирано собирается выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио

Японский сноубордист Аюму Хирано отметил, что намерен завоевать золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Спортсмен также добавил, что собирается принять участие в летних Играх-2020 в Токио в соревнованиях по скейтборду.

– Если ставить цель выступить на Олимпиаде в Токио, то придется пройти через очень большие сложности, – цитирует NHK Хирано. – Я рассмотрю этот вариант. Что касается Олимпиады в Пекине, я всерьез намерен побороться за золото. Хотя золотая медаль в сноуборде была у меня практически перед глазами, в итоге я получил серебро. Я не планирую останавливаться на таком результате и собираюсь взять реванш.

Напомним, что Хирано завоевал серебро в хаф-пайпе на Олимпиаде-2018.