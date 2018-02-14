Шон Уайт: "В Пхенчхане мне удалось сделать то, чего не получилось в Сочи"

Американский сноубордист Шон Уайт отметил, что ему непросто далась победа в хаф-пайпе на Олимпиаде в Пхенчхане. Для Уайта это уже третий титул олимпийского чемпиона.

– Впервые в карьере я набрал 94,25 балла за первую же попытку, – цитирует AFP Уайта. – Подумал, что улучшить результат будет уже сложно. Надеялся, что этого хватит для победы. Но японец Хирано показал результат 95,25. И я оказался в той же ситуации, что и в Сочи, где в итоге стал четвертым. С чувством дежавю выходил на следующую попытку, но смог сделал то, чего не получилось в Сочи. Очень доволен. Эмоции просто потрясающие. Особенно волнительно, что я показал результат 97,75 в своей последней попытке.