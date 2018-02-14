06:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

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Американский сноубордист Шон Уайт победил на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине хаф-пайп. Он набрал 97,75 очка и на 2,5 балла обогнал японца Аюму Хирано. Третьим стал австралиец Скотти Джеймс.

Отметим, что Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в Турине в 2006 году и в Ванкувере в 2010-м, а четыре года назад в Сочи он стал четвертым.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Хаф-пайп

Финал

1. Шон Уайт (США) - 97.75

2. Аюму Хирано (Япония) - 95.25

3. Скотт Джеймс (Австралия) - 92.00

4. Бен Фергюсон (США) - 90.75

5. Патрик Бургенер (Швейцария) - 89.75

6. Чейз Джоси (США) - 88.00

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бней Иегуда

КрасаУчеГ, Шон!))

08:26

inachipoch

Пиндосы кроме сноуборда и фристайла выиграть ничего не в состоянии.

07:49

redgy

забавная олимпиада.. сша все золото в сноуборде, голландия в коньках, немцы в биатлоне..

07:48

teKilla

Уайт конечно крут! Что там с японцем который жестко упал?

07:41

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