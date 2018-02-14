Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

Американский сноубордист Шон Уайт победил на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине хаф-пайп. Он набрал 97,75 очка и на 2,5 балла обогнал японца Аюму Хирано. Третьим стал австралиец Скотти Джеймс.
Отметим, что Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в Турине в 2006 году и в Ванкувере в 2010-м, а четыре года назад в Сочи он стал четвертым.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Хаф-пайп
Финал
1. Шон Уайт (США) - 97.75
2. Аюму Хирано (Япония) - 95.25
3. Скотт Джеймс (Австралия) - 92.00
4. Бен Фергюсон (США) - 90.75
5. Патрик Бургенер (Швейцария) - 89.75
6. Чейз Джоси (США) - 88.00
Бней Иегуда
КрасаУчеГ, Шон!))
08:26
inachipoch
Пиндосы кроме сноуборда и фристайла выиграть ничего не в состоянии.
07:49
redgy
забавная олимпиада.. сша все золото в сноуборде, голландия в коньках, немцы в биатлоне..
07:48
teKilla
Уайт конечно крут! Что там с японцем который жестко упал?
07:41