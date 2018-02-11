Первое золото Олимпиады-2018 сборной США принес сноубордист Джерард

Американский сноубордист Редмонд Джерард выиграл соревнования в слоупстайле на Олимпиаде-2018. Для соборной США эта медаль стала первой на Играх в Пхенчхане.

Второе место занял канадец Макс Паррот, третье - его соотечественник Марк Макморрис.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Слоупстайл

Финал

1. Редмонд Джерард (США) - 87,16

2. Макс Паррот (Канада) - 86,00

3. Марк Макморрис (Канада) - 85,20

4. Стаале Саннбек (Норвегия) - 81,01

5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) - 78,60

6. Маркус Клевеланн (Норвегия) - 77,76

7. Тайлер Николсон (Канада) - 76,41

8. Торгейр Бергрем (Норвегия) - 75,80

9. Никлас Маттссон (Швеция) - 74,71

10. Сеппе Смитс (Бельгия) - 69,03

11. Себастьен Тутан (Канада) - 61,08

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018