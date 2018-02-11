Первое золото Олимпиады-2018 сборной США принес сноубордист Джерард

Американский сноубордист Редмонд Джерард выиграл соревнования в слоупстайле на Олимпиаде-2018. Для соборной США эта медаль стала первой на Играх в Пхенчхане.
Второе место занял канадец Макс Паррот, третье - его соотечественник Марк Макморрис.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Слоупстайл
Финал
1. Редмонд Джерард (США) - 87,16
2. Макс Паррот (Канада) - 86,00
3. Марк Макморрис (Канада) - 85,20
4. Стаале Саннбек (Норвегия) - 81,01
5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) - 78,60
6. Маркус Клевеланн (Норвегия) - 77,76
7. Тайлер Николсон (Канада) - 76,41
8. Торгейр Бергрем (Норвегия) - 75,80
9. Никлас Маттссон (Швеция) - 74,71
10. Сеппе Смитс (Бельгия) - 69,03
11. Себастьен Тутан (Канада) - 61,08