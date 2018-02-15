Олюнину требуется операция, ее сделают в Корее

Тренер сборной России по сноуборду Артур Злобин, комментируя травму Николая Олюнина, сообщил, что в ближайшее время спортсмену предстоит перенести операцию. В то же время специалист добавил, что реабилитацию Олюнин будет проходить в России.

Напомним, сноубордист получил тяжелую травму в полуфинале борд-кросса на Олимпиаде-2018. В течение 10 минут после падения он лежал на трассе и не мог подняться самостоятельно, после этого выяснилось, что он сломал ногу.

– Олюнину предстоит перенести операцию, – сказал Злобин. – Сейчас он в госпитале, где она и будет проведена. После этого он в скором времени отправится в Россию для реабилитации после нее. (Андрей СИЗЯКИН)

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