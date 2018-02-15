Олюнин стал четвертым в первом заезде квалификации в борд-кроссе

В Пхенчхане завершился первый квалификационный заезд у сноубордистов в дисциплине борд-кросс. Россиянин Николай Олюнин занимает четвертое место, а Даниил Дильман - 25-е.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Борд-кросс

Квалификация

Первый заезд

1. Пьер Вольтье (Франция) - 1.13,14

2. Омар Визинтин (Италия) - 1.13,25

3. Рехино Эрнандес (Испания) - 1.13,67

4. Николай ОЛЮНИН (Россия) - 1.13,78

5. Мерлен Сюрже (Франция) - 1.13,82

6. Хаген Кирни (США) - 1.13,94

25. Даниил ДИЛЬМАН (Россия) - 1.15,40

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018