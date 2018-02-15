Олюнин стал четвертым в первом заезде квалификации в борд-кроссе

В Пхенчхане завершился первый квалификационный заезд у сноубордистов в дисциплине борд-кросс. Россиянин Николай Олюнин занимает четвертое место, а Даниил Дильман - 25-е.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Борд-кросс
Квалификация
Первый заезд
1. Пьер Вольтье (Франция) - 1.13,14
2. Омар Визинтин (Италия) - 1.13,25
3. Рехино Эрнандес (Испания) - 1.13,67
4. Николай ОЛЮНИН (Россия) - 1.13,78
5. Мерлен Сюрже (Франция) - 1.13,82
6. Хаген Кирни (США) - 1.13,94
25. Даниил ДИЛЬМАН (Россия) - 1.15,40