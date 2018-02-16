08:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Олюнин сегодня перенесет операцию в Корее

 
Николай ОЛЮНИН.Страшная травма сноубордиста Олюнина. Подробности. Видео

Российский сноубордист Николай Олюнин будет прооперирован в пятницу в Корее в связи с переломом голени, полученным на Олимпийских играх в Пхенчхане.

- Будут оперировать, сегодня, - цитирует ТАСС тренера российских сноубордистов Дениса Лампартера.

Напомним, в четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил травму. Впоследствии у него был диагностирован перелом голени.

Представители тренерского штаба олимпийских атлетов из России изначально подали протест, посчитав, что травма была получена в результате столкновения с соперником. Однако протест был отклонен Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4964486

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