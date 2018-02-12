Никита Автанеев: "Заруба в финале Олимпиады в хаф-пайпе будет конкретная"

Российский сноубордист Никита Автанеев отметил, что борьба за медали в финале соревнований по хаф-пайпу на Олимпийских играх будет очень серьезная. По его словам, на Играх-2018 успехом для него будет выход в финал.

Квалификация мужских соревнований по сноуборду в дисциплине хаф-пайп пройдет в Пхенчхане 13 февраля. Ранее олимпийский чемпион Сочи в хаф-пайпе швейцарский сноубордист Юрий Подладчиков сообщил, что не выступит на Играх в Корее из-за травмы.

– Я был очень удивлен, – цитирует "Р-Спорт" Автанеева. – У Подладчикова программа очень сильная, трюки, но при этом конкуренция без него не ослабла. На Олимпиаде есть полно ребят, которые будут рубиться. Человек пятнадцать здесь точно могут претендовать на подиум. То есть весь финальный состав – 12 человек – это претенденты на медали. Заруба в финале будет конкретная!

Конечно, хочется попасть в призы, но и участие в финале Олимпийских игр будет очень большим результатом для меня. Я буду доволен, если пройду в финал.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018