Максанс Парро: "В финале дважды ударился сильно головой о трассу"

Канадский сноубордист Максанс Парро отметил, что его дважды спас шлем во время выступления в слоупстайле на Олимпиаде в Пхенчхане. Он стал вторым, уступив 17-летнему американцу Редмонду Джерарду.

– Сегодня в финале я дважды ударился головой о трассу, причем оба раза очень сильно. Но я в порядке, я здоров, – цитирует "Р-Спорт" Парро. – Мой шлем спас меня дважды, и это позволило мне успешно выполнить третью попытку, и я смог проехать трассу до конца. Я действительно очень счастлив. Олимпийская медаль была одной из медалей, которой мне не хватало в моей карьере, и сегодня у меня есть эта награда. Так что я суперсчастлив!

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