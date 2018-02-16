Кристина Пауль: "Не задумываюсь о флаге и стараюсь не обращать внимание на критику"

Российская сноубордистка Кристина Пауль в интервью "СЭ" заявила, что она не обращает внимание на критику в соцсетях из-за выступлений в статусе "олимпийских атлетов из России". В соревнованиях по борд-кроссу на Олимпиаде в Пхенчхане Пауль заняла 12-е место.

- Я стараюсь не обращать внимания, – сказала Пауль. – Много злых людей, у каждого свое мнение. Пусть думают, что хотят. Лично я не задумываюсь, под каким флагом мы выступаем. Пока на Олимпиаде, я вообще никакие отрицательные отзывы не слушаю и не читаю. Не хочу питаться черной грязью. Лучше быть на позитиве. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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