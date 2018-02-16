Итальянка Мойоли - чемпионка в борд-кроссе

Итальянка Микаела Мойоли стала олимпийской чемпионкой в борд-кроссе. Серебряную медаль завоевала француженка Жюли Перейра, а бронзовую – чешка Ева Самкова. Россиянка Кристина Пауль финишировала последней в малом финале и заняла общее 12-е место.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Борд-кросс
Финал
1. Микела Мойоли (Италия)
2. Жюли Перейра (Франция)
3. Ева Самкова (Чехия)
4. Линдси Джакобеллис (США)
5. Хло Трапеш (Франция)
6. Александра Жекова (Болгария)
12. Кристина ПАУЛЬ (Россия)