Итальянка Мойоли - чемпионка в борд-кроссе

Итальянка Микаела Мойоли стала олимпийской чемпионкой в борд-кроссе. Серебряную медаль завоевала француженка Жюли Перейра, а бронзовую – чешка Ева Самкова. Россиянка Кристина Пауль финишировала последней в малом финале и заняла общее 12-е место.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Борд-кросс

Финал

1. Микела Мойоли (Италия)

2. Жюли Перейра (Франция)

3. Ева Самкова (Чехия)

4. Линдси Джакобеллис (США)

5. Хло Трапеш (Франция)

6. Александра Жекова (Болгария)

12. Кристина ПАУЛЬ (Россия)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018