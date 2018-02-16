Испанский сноубордист сделает татуировку с лицом помощника после завоевания бронзы

Испанский сноубордист Рехино Эрнандес заключил пари со своим помощником, который занимается подготовкой его досок. Эрнандес и Люка Трионте до начала Олимпиады в Пхенчхане решили, что если испанцу удастся завоевать медаль, то они сделают татуировки лиц друг друга. Накануне Эрнандес завоевал бронзу в борд-кроссе.

– Я еще не знаю, где размещу лицо Люка, – цитирует Marca Эрнандеса. – Мне надо найти место, где это будет не очень заметно. К счастью, у меня много татуировок, так что эта не должна выделяться.

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