Россиянин Владислав Хадарин выбыл из борьбы за медали в слоупстайле на Олимпиаде-2018. 19-летний российский спортсмен набрал 64,16 балла и занял 11-е место в квалификации. Для выхода в финальную часть необходимо было попасть в шестерку лучших.

Стоит отметить, что при первой попытке Хадарин во время сложного приема допустил техническую ошибку, не смог в воздухе сгруппироваться и упал.

Олимпиада-2018

Сноуборд

Мужчины

Слоупстайл

Квалификация

1. Макс Паррот (Канада) - 87,36

2. Марк Макморрис (Канада) - 86,83

3. Маркус Клевеланн (Норвегия) - 83,71

4. Редмонд Джерард (США) - 82,55

5. Стаале Саннбек (Норвегия) - 82,13

6. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) - 80,10

7. Тайлер Николсон (Канада) - 79,21

8. Сеппе Смитс (Бельгия) - 78,36

9. Себастьен Тутан (Канада) - 78,01

10. Монс Ройсланн (Норвегия) - 76,50

11. Торгейр Бергрем (Норвегия) - 75,45

12. Никлас Маттссон (Швеция) - 73,53

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018