Россиянин Владислав Хадарин выбыл из борьбы за медали в слоупстайле на Олимпиаде-2018. 19-летний российский спортсмен набрал 64,16 балла и занял 11-е место в квалификации. Для выхода в финальную часть необходимо было попасть в шестерку лучших.
Стоит отметить, что при первой попытке Хадарин во время сложного приема допустил техническую ошибку, не смог в воздухе сгруппироваться и упал.
Олимпиада-2018
Сноуборд
Мужчины
Слоупстайл
Квалификация
1. Макс Паррот (Канада) - 87,36
2. Марк Макморрис (Канада) - 86,83
3. Маркус Клевеланн (Норвегия) - 83,71
4. Редмонд Джерард (США) - 82,55
5. Стаале Саннбек (Норвегия) - 82,13
6. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) - 80,10
7. Тайлер Николсон (Канада) - 79,21
8. Сеппе Смитс (Бельгия) - 78,36
9. Себастьен Тутан (Канада) - 78,01
10. Монс Ройсланн (Норвегия) - 76,50
11. Торгейр Бергрем (Норвегия) - 75,45
12. Никлас Маттссон (Швеция) - 73,53